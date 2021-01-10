В Ростове-на-Дону произошло долгожданное для многих событие – завершился капитальный ремонт школы искусств имени Артамонова. Здание располагается на улице Народного Ополчения и не видело обновления уже многие годы. За это время интерьер и фасад постройки обветшали. Родители учеников давно говорили о необходимо серьезно заняться восстановлением школы.Однако произошло это только в 2019 году. В течение следующих 12 месяцев была полностью перестроена внутренняя часть здания, а также благоустроена прилегающая территория. Просторный актовый зал обзавелся подиумом, появились помещения для репетиций, библиотека. Кроме того, вблизи школы установили скамейки. В школе смогут проходить обучение около тысячи ребят.Отметим, что школа была открыта в 70-е годы прошлого века. В самом начале там работало 40 преподавателей, которые обучали 400 детей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!