Сегодня в ростовском зоопарке запечатлели на камеру несколько минут из жизни сурикатов. Ролик появился на странице питомника в социальных сетях и уже успел стать хитом. За несколько часов его посмотрели почти 5 тысяч человек.На кадрах видно, как ведут себя и чем занимаются в своем вольере обыкновенные сурикаты. Под энергичную музыку маленькие зверьки очень быстро перемещаются по свой территории, общаясь, постоянно контактируя друг с другом. Особое их увлечение - конечно же, еда. Специальная кормушка, установленная в центре, привлекает внимание каждого мохнатого жителя.Все при деле: один пытается залезть вовнутрь, другие ищут лакомства в округе, третьи внимательно наблюдают. Никто не стоит на месте, все в постоянном движении. При просмотре сразу бросается в глаза удивительный окрас сурикатов. На спине - полоски, морда - белая, а глаза спрятаны в темную короткую шерсть. Складывается впечатление, что перед тобой не группа жизнерадостных зверьков, а настоящая банда разбойников в масках, как в фильмах о Зорро.Сотрудники зоопарка рассказали и об особенностях этих животных. Интересно, что во главе каждого клана стоит самка. У сурикатов - матриархат. Кроме того, сурикаты отличаются очень острым слухом и обонянием.Многие подписчики оставили радостные комментарии под роликом.- Невероятно потешная малышня! Пока одни атакуют кормушку, другие наблюдают издали. Очень интересные! – заметила одна из подписчиц страницы зоопарка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ростовском зоопарке показали, как кормят грациозного жирафаСотрудники признались, что огромное животное очень радуется новым посетителям (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!