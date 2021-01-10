В главном донском аэропорту вблизи Ростова-на-Дону сегодня, 10 января, вынужденно приземлились сразу пять самолетов. Изначально воздушные суда направлялись в соседний мегаполис – Краснодар. Однако из-за плохих погодных условий лететь на Кубань, как посчитали пилоты и диспетчеры, стало опасно.На официальных страницах в социальных сетях международного аэропорта Краснодара сообщили, что с самого утра в воздушной гавани идет сильный снег. Очистную технику перевели в усиленный режим работы, но это не помогло справится с осадками. В результате взлетную полосу буквально засыпало снегом, продолжать принимать рейсы стало невозможно.Тогда было принято решение перенаправить часть самолетов, в том числе, в соседние аэропорты. Таким образом, в Ростове-на-Дону сели пять судов, еще три в Минеральных Водах, по одному в Анапе и Москве.На данный момент известно о задержке 21 рейса. Прямо сейчас спецтехника и сотрудники краснодарской гавани пытаются справится с катаклизмом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоножовщина в супермаркете: в Ростове неизвестный чуть не убил двух человекВо время борьбы он случайно всадил лезвие себе в живот (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!