Всемирно известный гандбольный клуб «Ростов-Дон» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов. Девушки бились с командой из Франции. Соперницы - хозяева поля оказались сильнее всего на одно очко.С самых первых минут матча француженки пошли в атаку, что вывело их вперед. Четыре безответных мяча записали на счет «Мец». Ростовчанкам потребовалось несколько минут, чтобы вернуть все на круги своя. В результате первый тайм завершился с преимущество нашей команд – 14:13.Во второй тайме игра изменилась. Сначала вел «Ростов-Дон», француженкам оставалось только сравнивать счет и постоянно догонять. Однако за несколько минут до конца матча соперник выбился в лидеры. Догнать его дончанки уже не смогли. Матч закончился со счетом 26:27 в пользу хозяев из Франции.Стоит отметить, что «Мец» — принципиальный соперник для «Ростов-Дона». За два года команды встречались шесть раз, в четырех матчах были сильнее француженки. Завтра наши спортсменки отправятся Норвегию, где 13 января сыграет с «Вайперс» в матче Лиги чемпионов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСупруга главного тренера \\"Ростова\\" Карпина снова восхитилась южной столицейДарье очень нравится местная погода (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!