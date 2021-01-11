Неравнодушная жительница Ростова-на-Дону предложила установить памятник в честь врачей, которые борются с последствиями пандемии коронавируса. По ее мнению, это будет правильно, так как в последнее время врачи выполняют ответственную задачу по спасению людей от инфекционного заболевания. Свою инициативу Елена Морозова опубликовала на сайте \\"Активный ростовчанин\\".Женщина пишет, что в последние несколько месяцев мы все осознали хрупкость и важность здоровья. Действительно, ведь десятки тысяч людей в области уже заразились коронавирусом, более двух тысяч скончались. Каждый день выявляют новые случаи заражения, а ковидные госпитали заполнены почти до отказа.- Несмотря ни на что, люди в белых халатах продолжают жертвовать своим здоровьем, и нередко, жизнью, ради спасения пациентов, руководствуясь лишь призванием и велением души, - написала ростовчанка.Она предложила установить памятник на проспекте Семашко. Скорее всего речь идет о том, чтобы изваяние появилось вблизи одного из главных медицинских учреждений Ростова - центральной городской больницы.Стоит отметить, что буквально каждую неделю появляются новости о смерти врачей, которые боролись с пандемией коронавируса. Накануне ушел из жизни известный в регионе хирург - Валерий Крат.AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!