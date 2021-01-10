Сегодня, 10 января, стало известно о смерти известного врача Валерия Крата. О кончине добросовестного хирурга-онколога сообщили власти Ростовской области. Его сердце остановилось, когда ему было 59 лет.В последнее время Валерий Александрович работал в областной клинической больнице. В пандемию коронавируса он подхватил инфекцию. Болезнь развивалась стремительно. В конечном итоге организм доктора не выдержал. Последний вздох он сделал в реанимации красной зоны.Прощание с врачом можно будет завтра, 11 января, в 11:00 около здания Кардиохирургического центра РОКБ. Редакция \\"Комсомольской правды\\" выражает соболезнования родным и близким Валерия Александровича.Напомним, накануне скончался еще один известный врач - профессор Александр Михельсон. Заслуженный врач России ушел из жизни на 69 году жизни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников: полезные советы и рекомендацииСпециалисты считают, что приступать к трудовым обязанностям нужно постепенно (подробнее)AЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!