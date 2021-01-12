В донской столице в течение всех так быстро окончившихся праздников полиция, рогвардейцы и сотрудники администрации неустанно проводили по соблюдению масочного режима. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.За праздничные дни специально сформированные комиссии проверили более 4,2 тысячи единиц транспорта. Стоит отметить, что на этот раз в их число входили и трамваи. Таким образом, было выявлено 140 жителей донской столицы, нарушающих режим.- Нарушителями оказались 137 пассажиров и 3 водителя. В отношении них проверяющие составили протоколы об административном правонарушении, - говорится в сообщении.Свои проверки вели и автотранспортные предприятия. Им удалось проинспектировать 2,7 тысячи единиц общественного транспорта. По итогам проверок было вынесено 31 дисциплинарное взыскание.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБолее семи тысяч протоколов за нарушение масочного режима составили в Ростовской области.Жителям грозят штрафы до тридцати тысяч рублей.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!