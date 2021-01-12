Отключения света 12 января 2021 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Тысячи ростовчан останутся без света во вторник. Об этом сообщает \\"Донэнерго\\". Причинами отключений станут работы по профилактике аварийных ситуаций.Итак, во вторник, 12 января с 9:00 до 17:00 электроприборами не смогут воспользоваться ростовчане, живущие по адресам: пер. Булановский 2; ул. Гастелло 1-21, 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4.Периодические отключения на этих улицах будут длиться вплоть до 15 января, но с обязательным включением в ночное время суток.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтключения света 9 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 9 декабря 2020 года.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!