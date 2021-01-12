Донские спасатели потушили крупный пожар на складе с зерном в станице Егорлыкской по улице Лазурная, 6. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Огонь распространился на площадь 300 квадратных метров.- Сообщение о пожаре поступило в 17:42. На место незамедлительно выехали специалисты. Уже в 18:57 им удалось локализовать возгорание, а в 19:15 ликвидировать, - отметили в ведомстве.На месте работали 50 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 32 человек, 9 единиц техники.Во время пожара жертв чудом удалось избежать. Специалистам предстоит установить, что стало причиной возгорания на складе с зерном, а также подсчитать убытки.Напомним, накануне во время пожара в Таганроге погиб пенсионер. Его обгоревшее тело нашли спасатели в одной из горящих квартир двухэтажного жилого дома..ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСледователи разбираются в обстоятельствах смерти пенсионера на пожаре в ТаганрогеОгонь тушили 60 спасателей (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.