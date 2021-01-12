Донские следователи начали проверку по факту гибели 64-летнего мужчины во время пожара в одной из квартир многоквартирного жилого дома в Таганроге. Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, назначено проведение экспертиз.Пожар вспыхнул на крыше дома, расположенного по улице Большой Бульварной, 9/3. Огонь на площади 550 квадратных метров тушили 60 человек с привлечением 20 единиц техники. Спасатели нашли на месте обгоревшее тело мужчины.Сейчас специалистам предстоит выяснить истинную причину пожара в многоквартирном доме.- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято дальнейшее решение, - отметили в пресс-службе СУ СК.Напомним, из-за неисправной новогодней гирлянды пожар произошел в одной из квартир в Левенцовке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрупный пожар уничтожил двухэтажный дом и два автомобиля в Ростове-на-ДонуОгонь тушили больше 20 человек (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.