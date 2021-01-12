Жителям донского региона, судя по количеству обращений к спасателям, пришлось особенно трудно во время минувших январских каникул. Количество звонков по телефону «112» превысило 120 тысяч. Люди сообщали о том, что попали в беду, вызвали спасателей на пожары, аварии и искали помощи психолога.Чаще всего операторам задавали вопросы справочного характера. Дончане сообщали о том, что нуждаются в медицинской помощи около 40 раз, более четырех тысяч обратившихся пытались позвонить в правоохранительные органы, а еще 540 человек просили вызвать пожарных. По вопросам ЖКХ жители региона обратились к операторам \\"112\\" почти восемь тысяч раз.Во время новогодних праздников дончане отправили 335 сообщений с просьбами о помощи и еще 50 смс-сообщений с информацией об авариях на дорогах.В эти новогодние каникулы служба психологической поддержки по номеру «112» работала в круглосуточном режиме. Специалисты зафиксировали 90 подобных обращений. Психологам удалось спасти от попытки суицида шесть человек.- Все вызовы приняты и обработаны с соблюдением временных нормативов, операторами организовано привлечение необходимых экстренных служб, - прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области на детский телефон доверия позвонили почти 30 тысяч разСпециалисты будут и дальше пытаться помочь решить проблемы школьников (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM