Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Ростовской области. Информация об этом опубликована на сайте донского правительства.Наибольшую долю зараженных выявили в Ростове-на-Дону. Здесь положительный результат теста получили 156 человек. 10 случаев зарегистрировано в Таганроге, по девять — в Батайске, Волгодонске, Шахтах, Азовском и Красносулинском районах. По восемь человек заболели в Белокалитвинском, Куйбышевском, Пролетарском, Цимлянском районах.Напомним, в Ростовской области выявили 394 инфицированных. Общее число зараженных с начала пандемии составило 56349. Новых заболевших обнаружили также в следующих районах и городах области:Гукове, Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Семикаракорском (7), Аксайском, Веселовском, Зерноградском, Неклиновском, Сальском районах (6), Новочеркасске, Егорлыкском, Зимовниковском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Орловском, Песчанокопском, Тарасовском районах (5), Азове, Верхнедонском, Чертковском, Шолоховском, Боковском, Каменском, Кашарском, Константиновском, Родионово-Несветайском, Тацинском, Усть-Донецком (3), Багаевском, Дубовском, Ремонтненском, Советском районах (2), Донецке, Заветинском , Морозовском районах (1).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону 12 января 2021: врачи зарегистрировали почти 400 новых случаев COVID-19Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 12 января. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.