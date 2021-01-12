В Таганроге задержали директора крупной фирмы, которая выполняла работы в одном из строящихся магазинов города. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, сообщение о попытке мошенничества поступило от представителя налоговой инспекции.Во время предварительного расследования выяснилось, что руководитель заключил фиктивный договор со строительной бригадой. Но по факту весь ремонт выполнила другая компания, которая никак не фигурировала в документации. Это было сделано для того, чтобы получить компенсацию по НДС.Директор мог получить незаконную прибыль в размере около четырех миллионов рублей. Но донские полицейские предотвратили налоговую махинацию.- Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - отметили в ГУ МВД по Ростовской области.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОборудование на 30 миллионов закупят для новой инфекционной больницы в Ростове-на-ДонуПоставить и установить медицинскую технику нужно до конца апреля (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.