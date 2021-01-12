Пандемия коронавируса изменила многое в жизни дончан. Медики столкнулись с нехваткой лекарств и оборудования, а тысячи людей и вовсе остались без средств к существованию. В это непростое время на помощь людям пришли бизнесмены и аграрии.Так, в Кашарском районе для центральной районной больницы крупные предприниматели купили два аппарата ИВЛ, концентратор кислорода, два пульсоксиметра, 75 одноразовых противочумных костюмов, шприцы.За счет денег благотворителей в Семикаракорском районе Ростовской области отремонтировали кислородопровод районной больницы. Для нужд медиков местные бизнесмены купили 20 кислородных кранов, а также оплатили стройматериалы, рассказали в пресс-службе регионального правительства.Во время пандемии в Морозовском районе за счет пожертвований бизнесменов удалось отремонтировать фельдшерский пункт.- Все организации, которые смогли в этот сложный период оказать помощь малоимущим, пожилым и одиноким гражданам, детским и медицинским учреждениям, являются достойным примером социально ответственного бизнеса, - заявил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.В пандемию в разных районах донского региона нуждающиеся люди получали от фермеров продукты питания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРуководитель из Таганрога пытался обманом получить 4 миллиона рублейПолицейские заподозрили его в мошенничестве (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.