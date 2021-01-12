Жители Ростова-на-Дону пожаловались на большие очереди на электрички. Информация об этом появилась в социальных сетях.Очевидец опубликовал фотографии, сделанные на пригородном железнодорожном вокзале. На кадрах видно, что десятки пассажиров столпились возле здания. Автор фото пояснил, что люди стоят в очереди на электричку.— Закрыли мост на Малиновского, и теперь вот огромные очереди на электричку на вокзале. Социальная дистанция, — говорится в сообщении.Автор поста не пояснил, на каком именно вокзале сделал фото. Судя по фотографиям, речь идет о пригородном вокзале в Ростове-на-Дону.Напомним, мост на улице Малиновского закрыли для движения 4 января. До 1 сентября путепровод будут ремонтировать на участке от улицы Факельной до улицы Типографской. Ранее власти предложили альтернативные пути объезда участка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове мост на Малиновского закрыли для движения транспортаВодителям придется объезжать путепровод. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.