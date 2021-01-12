В донской столице сотрудники регионального МЧС провели рейды, во время которых проверили соблюдение требований пожарной безопасности в ларьках с шаурмой.Во время проверки с участием представителей администрации города и полиции были выявлены многочисленные нарушение правил безопасности. Некоторые собственники торговых точек после этого решили прекратить работу.- Результаты проверки были переданы в прокуратуру, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Напомним, во время новогодних каникул из-за неисправного оборудования в Левенцовке погиб сотрудник торговой точки, который занимался приготовлением фаст-фуда. В ларьке неожиданно произошел взрыв газового оборудования, после которого вспыхнул пожар. Повар получил травмы, несовместимые с жизнью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове-на-Дону закрыли еще три мобильные кофейниВласти предложили горожанам сдавать места расположения таких кофемашин (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.