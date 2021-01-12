Житель Азербайджана переправил заграницу через аэропорты Ростова и Краснодара крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.В ходе следствия стало известно, что 53-летний мужчина еще в 2019 году более 30 раз слетал в Стамбул. В таможенных декларациях он указывал, что вывозил деньги для личного пользования.- По данным фактам была проведена проверка. Оказалось, что пассажир закупал текстильную продукцию в Турции, после чего продавал ее в Москве, - говорится в сообщении.По факту контрабанды в особо крупном размере были заведены уголовные дела. Ему грозит наказание в виде принудительных работ сроком до четырех лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовчанин может сесть в тюрьму из-за кражи наручных часов.Кражу с витрины зафиксировали видеокамеры.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!