34-летний житель Ростова-на-Дону подозревается в совершении кражи прямо с витрины магазина в торговом центре. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.В полицию обратился владелец торговой точки. Он рассказал, что у него пропали часы за шесть тысяч рублей. Действия вора зафиксировали камеры видеонаблюдения.Полицейским удалось выйти на подозреваемого. Во время проверки оказалось, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.Полицейские не смогли найти аксессуар. Оказалось, что злоумышленник успел сдать его в ломбард. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала, что донские полицейские смогли предотвратить крупную финансовую махинацию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСледователи разбираются в обстоятельствах смерти пенсионера на пожаре в ТаганрогеОгонь тушили 60 спасателей (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.