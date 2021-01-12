В мэрии Ростова приняли решение снизить количество заторов и время простоя на объездных дорогах, возникших из-за закрытия моста на улице Малиновского.Для этого был принят целый ряд мер. Власти сообщили, что регулярно вместе с сотрудниками ГИБДД они следят за сложившейся на дорогах ситуацией. По итогам этого мониторинга были внесены корректировки в работу светофоров. Кроме того, на наиболее сложных для движения участках выставили посты ДПС - порядка десяти экипажей.В городской администрации заверили, что принятые меры позволили сократить количество заторов на улицах Вавилова и Таганрогской. В мэрии провели необходимые замеры, по которым выяснили, что время в пути от площади 2-й Пятилетки до Комсомольской площади составляет 14 минут. В мэрии Ростова обещают и далее корректировать схему организации дорожного движения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовчане могут бесплатно пересесть на автобусы двух маршрутов из-за ремонта моста на МалиновскогоЖелающим воспользоваться этой возможностью придется предъявить билетАЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!