Полузащитник ФК \\"Ростов\\" Константин Ковалев вновь вернулся в команду.Футболист пришел в стан желто-синих в июле из курского \\"Авангарда\\". Напомним, что ранее игрок выходил на поле в составе команды \\"Балтика\\" в Калининграде, куда был отдан в аренду еще в сентябре. За этот клуб он сыграл одиннадцать матчей в ФНЛ. Руководство клуба попрощалось с игроком на своем официальном сайте.- \\"Ростов\\" активировал опцию досрочного возвращения в клуб Константина Ковалева. Между футбольными клубами \\"Балтика\\" и \\"Ростов\\" достигнута договоренность об окончании аренды. Желаем Константину удачи в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в нашей команде, - говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеспортивная кража: во Франции у российской гандболистки похитили чемодан с формой.Из-за этого спортсменка может пропустить важный матч Лиги чемпионов.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!