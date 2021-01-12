В донской столице задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.В ходе следствия стало известно, что 34-летний местный житель, будучи в торговом центре, взломал витрину с наручными часами, просто поддев ее ключом. Оттуда он похитил часы стоимостью более шести тысяч рублей, а затем поспешил сдать их в ломбард.Владелец взломанной лавки, заметив пропажу аксессуара незамедлительно обратился с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что ранее злоумышленник уже был судим за аналогичное преступление.- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мера пресечения – подписка о невыезде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧерез два южных аэропорта житель Азербайджана вывез в Турцию 2,5 миллиарда рублей.Для этого он более 30 раз посетил Стамбул.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!