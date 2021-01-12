Из аэропорта донской столицы станут возможными полеты в Мурманск и Кишинев.Рейсы появятся в расписании уже в конце января. Об этом сообщается в сезонном расписании аэропорта Платов.В Кишинев можно будет вылететь первым рейсом уже 22 января. Самолет будет вылетать каждую пятницу в 22:45 и приземляться в месте назначения в 00:15. Рейсы в этом направлении будут работать лишь до 26 марта.А в Мурманск можно будет отправляться по субботам. Первый самолет вылетит туда уже 23 января. Вылет из \\"Платова\\" будет осуществляться в 17:00, а приземляться в Мурманске - в 21:10. Путешествовать туда можно будет до 27 марта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВскоре ростовчане смогут прямым рейсом долететь да Занзибара.Рассказываем, когда в «Платове» запускают новый маршрут.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!