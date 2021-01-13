В донской столице по неизвестной причине вспыхнул очередной пожар.Инцидент произошел поздним вечером 12 января на улице Проселочной. Пламя вспыхнуло в пятиэтажном жилом доме. Местные жители, почувствовав запах гари, незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных. Огнеборцы прибыли очень оперативно и эвакуировали из горящего дома порядка 25 человек. Пока известно, что в огне пострадал лишь один человек, но его нынешнем состоянии пока не сообщается, его вынесли из пылающего здания спасатели и передали в руки медикам.- Пожар в квартире пятиэтажного многоквартирного дома на площади 15 кв.м. Эвакуированы 25 человек, вынесен 1 пострадавший. В 00:07 пожар локализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области..В тушении пожара принимали участие 23 человека и семь единиц техники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове власти проверили ларьки с шаурмой после взрыва с погибшим в Левенцовке.Некоторые торговые точки после этого закрылись.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!