Ростовские гандболистки не сыграют с норвежским \\"Вайперсом\\" из-за обнаружения коронавируса в стане донских спортсменок.Матч женской гандбольной Лиги чемпионов (группа А) между норвежками и \\"Ростов-Доном\\" должен пройти в среду, 13 января в норвежском городе Кристиансанне. Но накануне игры сразу у нескольких представителей делегации ростовской команды обнаружили опасный вирус COVID-19. Команда находилась на 24-часовом карантине, когда получила результаты проведенного тестирования. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба- Завтра команда вернется в Ростов-на-Дону чартерным рейсом. Новая дата проведения матча c \\"Вайперс\\" будет определена позднее, - говорится в тексте сообщения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеспортивная кража: во Франции у российской гандболистки похитили чемодан с формой.Из-за этого спортсменка может пропустить важный матч Лиги чемпионов.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!