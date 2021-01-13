В донской столице минувшей ночью в пятиэтажке, расположенной по улице Проселочная, 11/80, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.Огонь вспыхнул в квартире на площади 15 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из многоквартирного жилого дома 25 человек.- Во время пожара пострадала 75-летняя пенсионерка. Женщина скончалась по дороге в больницу, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.На месте тушения пожара работали 23 человека и 7 единиц техники. Специалистам предстоит установить причину произошедшего пожара.Напомним, крупный пожар вспыхнул в одной из жилых квартир в Таганроге. Огонь в течение нескольких часов тушили более 60 человек на площади в 200 квадратных метров. Спасатели нашли на месте пожара обгоревшее тело пожилого мужчины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове власти проверили ларьки с шаурмой после взрыва с погибшим в ЛевенцовкеНекоторые торговые точки после этого закрылись (подробности).АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!