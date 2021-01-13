Ростовчанина отправили в колонию на два года за мнение, которое он высказывал на просторах интернета. Мужчина, как считает обвинение, оправдывал теракт в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.Все началось с того, что в марте прошлого года ростовчанин написал объемный комментарий под публикацией о теракте, в котором погибли более полусотни человек и еще столько же получили ранения.Эксперты Южного регионального центра провели по запросу обвинения установили, что слова мужчины содержат одобрение поступков участников запрещенной террористической группировки.Теперь ближайшие два года ростовчанин проведет в тюрьме. После освобождения ему в течение двух лет по решению суда запрещено заниматься деятельностью, связанной с контент-менеджментом и написанием текстов в интернете. Приговор не вступил в силу до обжалования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАвтобус \\"Москва-Луганск\\" перевернулся на федеральной трассе в Ростовской областиЧтобы достать пострадавших потребовалась помощь спасателей (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!