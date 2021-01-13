В колонии номер 14, расположенной в Новочеркасске (Ростовская область), осужденный дважды получил посылки с запрещенным «сюрпризом».Вначале один из приятелей заключенного передал ему презент – апельсины, начиненные наркотиками. Семь свертков с запрещенным веществом находились внутри фруктов.Отметим, что «цитрусовый тайник» удалось обнаружить благодаря кинологу и его служебной собаке по кличке Рада.А на следующий день этому же осужденному, но уже другой приятель, передал вторую посылку, на этот раз – с мандаринами. В них так же, как и в предыдущем случае, находилось запрещенное вещество.- По данным фактам проводится проверка, задержанные граждане и изъятые вещества переданы сотрудникам правоохранительных органов, - прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.Ранее \\"Комсомольская правда-Ростов\\" сообщала, что женщина придумала хитрый план, чтобы легче пережить разлуку со своим сыном. Во время передачи продуктов и вещей в колонию в корпусе трех радиоприемников она спрятала целых семь мобильников. Возможно, проверяющие и не обратили бы внимание на посылку, но количество радиоприемников заставило их усомниться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовчанин пытался передать другу в колонию сигареты с наркотикамиНеобычную находку помогла выявить служебная овчарка (подробнее).АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!