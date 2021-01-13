В акватории Таганрогского залива пограничники задержали браконьера с крупным уловом. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.Рыбака задержали неподалеку от села Круглое. В его лодке нашли тушки незаконной добытой рыбы трех видов: пиленгаса, карася, леща в количестве более трех тысяч особей.Сотрудники регионального пограничного управления изъяли у мужчины донный трал, лодку и рыбу. По предварительным оценкам экспертов, незаконным промыслом дончанин нанес ущерб государству в размере четыре миллиона рублей.Сейчас в отношении мужчины возбуждено два дела об административных правонарушениях. За незаконную добычу биоресурсов и рыбалку в запрещенном месте ему грозят крупный штраф или лишение свободны на срок до пяти лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗимняя рыбалка: самые клевые места Ростовской областиРасскажем, что и где ловится (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!