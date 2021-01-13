В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего сотрудника полиции, участника смертельного ДТП. По официальной информации, его подозревают по статье \\"Нарушение правил ПДД, повлекшее смерть двух лиц\\".Следователи установили, что в ночь с 11 на 12 января подозреваемый двигался по трассе в сторону донской столице за рулем иномарки \\"Хонда\\". Напротив памятника \\"Тачанка\\" он вылетел на полосу встречного движения и врезался в автомобиль такси, под управлением 36-летнего мужчины.Удар был такой силы, что машины буквально разорвало на части. Столкновение оказалось роковым сразу для двух человек: на месте скончались водитель такси и пассажир полицейского. Самого сотрудника ППС и его знакомого увезли в больницу.- В настоящее время выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, - добавили в управлении Следственного комитета по Ростовской области.Если вина подозреваемого будет доказана, он может получить реальный тюремный срок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"За рулем был полицейский\\": под Ростовом в страшном ДТП погибли два человекаВ социальных сетях очевидцы сообщили, что в машине с правоохранителем возможно была пьяная компания (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.