В Ростовскую область поступила еще одна крупная партия вакцин от коронавируса в количестве более 11,5 тысячи доз. Об этом сообщили в региональном правительстве.Прививки от коронавируса уже сделали 1200 медикам в Ростове и области. В первую очередь прививают врачей, работающих в красных зонах ковидных госпиталей или часто контактирующих с заболевшими COVID-19.Сейчас вакцинация проходит среди учителей и соцработников региона. После них прививку от смертельно опасного вируса смогут сделать водители общественного транспорта, а затем очередь дойдет и до сотрудников администраций и различных ведомств.Донские власти обещают, что вскоре каждый житель Ростовской области сможет при желании поставить прививку от коронавируса. В ближайшее время на территории региона будут оборудованы резервные пункты для массовых вакцинаций.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 13 января: скончались еще 22 человекаКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 13 января: число зараженных приближается к 57 тысячам (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!