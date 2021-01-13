40-летняя безработная дончанка придумала хитрый план, который, как она считала, помог бы ей подзаработать. Женщина под покровом ночи на станции Хотунок украла из вагона поезда 550 килограммов металлолома.Свою добычу злоумышленница хотела привезти в пункт приема черных металлов. Но задумке не суждено было сбыться, дончанка оказалась в полиции.- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Впрочем, несмотря на огромный объем похищенного, за гору металлолома женщина смогла бы выручить только 12 тысяч рублей. Эта сумма оказалась гораздо меньше той, на которую рассчитывала дончанка.Теперь из-за кражи металлолома женщине грозит два года лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовский болельщик БК ЦСКА выиграл миллион, забросив мяч в корзину с центра площадкиМолодой человек занимается баскетболом еще со школы, а сейчас работает в строительной компании (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.