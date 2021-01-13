Стало известно о состоянии пассажиров, пострадавших при опрокидывании автобуса в Красносулинском районе. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.Напомним, авария произошла утром 13 января. Автобус «Москва-Луганск» опрокинулся в кювет на трассе М-4 «Дон». В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.В автобусе находились 15 человек. Как сообщили в правительстве, пострадавшие женщина и ребенок от медицинской помощи отказались. Еще одного человека госпитализировали.— В настоящее время в реанимации лечебного учреждения находится один пострадавший. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, — говорится в сообщении.Пока неизвестно, что привело к аварии. Последствия аварии устраняли 19 спасателей и семь единиц техники.Напомним, жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды. 13 декабря, начиная с 11-13 часов и до конца суток, а также утром 14 января в северных районах ожидается гололед.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области перевернулся автобус: два пассажира погибли, трое пострадалиОн направлялся из Москвы в Луганск. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.