В Ростовской области количество людей, получающих лечение от COVID-19 в стационарах достигло 2 894, в том числе в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 258 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.Донским врачам с момента начала пандемии удалось вылечить от ковида 46 945 человек. Только за минувшее сутки выздоровели 479 пациентов.Медики отмечают, что зачастую лечение пациентов осложняют хронические заболевания. Люди с болезнями сердечно-сосудистой и нервной систем, ВИЧ-инфекцией, ожирением хуже всего переносят ковид.Согласно статистике, пенсионеры наиболее беспомощны перед коронавирусом. Переболевшие COVID-19 пожилые люди часто получают осложнения.Напомним, жертвами COVID-19 в регионе стали 2264 человека. Только за минувшие сутки коронавирус стал причиной смерти 22 жителей Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБолее 50 жителей Ростовской области повторно заболели коронавирусомЭти данные озвучил главный санитарный врач Дона (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!