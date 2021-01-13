В донской столице запустят новую городскую электричку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.Электропоезд начнет свою работу с 14 января. По этому факту уже достигнута договоренность.- Поезд будет ходить по маршруту Ростов-Главный-Первомайская-Ростов-Западный-Ростов-Главный в рамках проекта «Городская электричка», - прокомментировал глава ростовской мэрии Алексей Логвиненко.Ходить электричка будет только в будние дни и по следующему графику:- Ростов-Гл. 05.53,- Ростов-Берег 05.58-0.59,- Гниловская 06.09-06.15,- ОП Первомайская 06.20.5-06.21,- ОП Левенцовская 06.25-06.25.5,- ОП Сады 06.28-06.28.5,- Ростов-Западный 06.46-06.59,- ОП 1337 км 07.02-07.02.5,- Темерник 07.07-07.08,- Ростов-Гл. 07.17.Прибывать электропоезд будет на Главный железнодорожный вокзал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове появятся две новые электрички.Они выйдут на линии из-за перекрытия моста на Малиновского.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!