В донской столице начались поиски подрядчика, который в ближайший год будет заниматься содержанием стадиона \\"Ростов-Арена\\". Тендер объявила дирекция по подготовке и проведению игр ЧМ-2018. Выбранный подрядчик получит порядка 72 миллионов рублей на выполнение всех пунктов контракта. Об этом сообщается на сайте госзакупок.Согласно техническому заданию, будущему подрядчику предстоит обслуживать наружные и внутренние сети, поддерживать в исправном состоянии оборудование стадиона, проводить аварийные работы в случае необходимости. Заниматься этим должны будут более 47 сотрудников.Тендер уже проведен, и в настоящее над результатами работает комиссия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем не Италия: Ростовчане предложили переименовать стадион \\"Ростов-Арена\\".Автор инициативы хочет, чтобы главный стадион Дона носил имя легендарного футболиста Виктора Понедельника.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!