В донской столице назначен новый руководитель следственного отдела по Пролетарскому району. Им стал полковник юстиции Александр Никоноров.Ему на данный момент 59 лет. Он имеет высшее юридическое образование. В 1991 он окончил Ростовский государственный университет. С 1989 по 2007 год Никаноров работал в прокуратуре. А в сентябре 2007 его перевели в следственное управление и назначили на должность руководителя следственного отдела по Первомайскому району. А с января 2011 находился на должности руководителя следственного отдела по Первомайскому району.- За примерное исполнение служебных обязанностей награжден медалями «За заслуги», «За безупречную службу» I степени, «За верность служебному долгу», неоднократно поощрялся руководителем следственного управления по Ростовской области, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПять новых судей назначили в Ростовской области.Большинство новых судей в Арбитражном суде.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!