В Инстаграме появился аккаунт моста на улице Малиновского. Его создателями стали местные жители.Есть вероятность, что учетную запись создали те же люди, которые завели аккаунт луже на Таганрогской. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание к проблеме закрытого моста и возникших из-за этого заторах. На аккаунт уже подписаны более 130 человек.Авторы учетной записи уверяют, что будут следить за ходом ремонтных работ и рассказывать о том, как живет мост в этих условиях. Кроме того, в этом же аккаунте опубликована видеозапись, на которой ростовчанин Геннадий Седов поет песню под названием «9 баллов». Она посвящается многокилометровым пробкам, которые сковали донскую столицу после закрытия моста на Малиновского.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове мост на Малиновского закрыли для движения транспорта.Водителям придется объезжать путепровод.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!