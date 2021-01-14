Знаменитая ростовская модель Мария Лиман, которая стала известна после публикации снимков в Playboy, вновь порадовала фанатов пикантной съемкой.Эффектная брюнетка показала, как выглядит в откровенном платье-сетке. Провокационный наряд девушки вызвал оживление в Сети, ведь Марии Лиман уже совсем скоро исполнится 30 лет. Поклонники решили, что фигура модели стала уже не той, что была на заре карьеры.«Что-то много фотошопа», «Раньше фотографии были погорячее», «Как-то все не так, как было раньше», «Мы там уже все видели. Не удивила», - высказывались люди.Многим мужчинам наряд Марии пришелся по душе. Они завали девушку комплиментами и неприличными предложениями.Стоит отметить, что в последнее время Мария Лиман перестала публиковать фотографии. Судя по всему, в ее жизни наступили непростые времена. Девушка переболела коронавирусом, а потом зачем-то устроилась на работу, где платят 13 долларов в месяц.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗвезда Playboy из Ростова Мария Лиман нашла у себя сходство с тигромДевушка считает, что очень похожа на этого зверя (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.