В Новочеркасске местная жительница стала жертвой уличного ограбления. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 35-летняяя директор строительной фирмы вечером в выходной день возвращалась домой. На улице Дворцовая к ней подбежал незнакомый мужчина, выхватил из рук дамскую сумочку, после чего быстро скрылся.Как оказалось, уличный грабитель в этот вечер получил хороший «улов». Дело в том, что в сумке лежали 340 тысяч рублей. Потерпевшая написала заявление в полицию.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого в преступлении разыскивают правоохранители, - отметил источник издания.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что в Ростове местный житель получил за грабеж два года колонии. Злоумышленник подошел к незнакомке и вырвал у нее сумку, в которой были 8 300 рублей и мобильный телефон стоимостью шесть тысяч рублей. Всем похищенным грабитель воспользовался по собственному усмотрению.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области грабитель средь бела дня вырвал сумку из рук дончанкиВсе похищенное скоро вернется владелице (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.