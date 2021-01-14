53-летнего азербайджанца заподозрили в незаконной перевозке 2,5 миллиарда рублей наличными деньгами. Об этом сообщает Южная оперативная таможня.Следователи выяснили, что мужчина за год слетал в Турцию 30 раз через аэропорты Ростова и соседних городов. Каждый раз при себе у туриста была крупная сумма, которая нужна была якобы для личных трат во время поездки. Деньги азербайджанец вывозил из страны в чемоданах.За границей мужчина покупал товары на рынках Стамбула, а потом переправлял покупки в Россию. Судя по всему, вещи в дальнейшем перепродавались на территории Ростовской области и соседнего Краснодарского края.Теперь, если подозрения сотрудников Южной оперативной таможни подтвердятся, то предприимчивому азербайджанцу грозит четыре года лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области задержали партию контрабандных сигарет на миллион рублейДесять тысяч пачек бизнесмену-россиянину перебросили с Украины (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.