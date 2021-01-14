Накануне, 13 января игроки футбольного клуба \\"Ростов\\" вылетели в Испанию, где у них должны пройти тренировочные сборы. Команда загрузилась в самолет сразу после прохождения медицинского обследования. Интересно, что на фотографиях, опубликованных на официальной странице клуба в социальных сетях, болельщики увидели Павла Мамаева, который отсутствовал на поле последние несколько месяцев из-за травмы.Есть снимки и из самолета. Все ли из основных игроков полетели в Испанию пока неизвестно. Фанаты клуба гадают, будут ли готовиться ко второй части сезона травмированные игроки. Особенно люди переживают о состоянии Кенто Хашимото, который получил серьезную травму во время матча против \\"Ахмата\\".В жаркой стране наши ребята будут тренироваться до 18 января. В рамках сборов команда сыграет несколько товарищеских матчей, чтобы вернуться в спортивный ритм после новогоднего отпуска. Игроки \\"Ростова\\" провели праздники по-разному: кто-то на южных курортах, а другие в кругу семьи среди снежных сугробов. Например, Норманн публиковал снимки на фоне пальм и океана, а Гигович фотографировался с близкими и родственниками.Напомним, первые матчи \\"Ростов\\" проведет на своем поле уже 20 и 21 февраля в рамках Кубка России. На данный момент донской клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОружейных дел мастер: ростовчанин превратил квартиру в мастерскую по ремонту старинных винтовокИ стал за это фигурантом уголовного дела (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.