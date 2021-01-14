Занимательные математические задачи решают жители Ростова-на-Дону после закрытия моста на улице Малиновского. В связи с огромными пробками, которые наблюдается во многих районах города, самые неравнодушные и смекалистые сели за калькуляторы, чтобы понять, сколько времени проведут в пробках.В социальных сетях, на страницах городских пабликов появились иллюстрации с простыми, но интересными вычислениями. Неизвестный житель донской столицы, возмущенный транспортной ситуаций, подсчитал, что каждый работающий человек проведет в пробках не меньше нескольких дней.- Теперь в среднем мы добираемся на работу и домой на час дольше. За 20 рабочих дней получаем 40 часов в месяц. Если умножить эту цифру на 12 месяцев, пока будет идти реконструкция, выходит 480 часов, то есть 20 дней, - пишет ростовчанин.Именно столько, по мнению наблюдательного горожанина, трудоустроенный человек, работающий в центре донской столицы, простоит в дорожных заторах в течение всего года. Если предположить, что всего таких людей около 20 тысяч, то получается 400 тысяч дней. Он обращает внимание, что этих примерных данных достаточно, чтобы задуматься о смысле жизни и времени, потраченном в пустую.- 400 тысяч дней делим на 365 дней и получаем 1100 лет! Именно столько времени из наших жизней мы будем стоять в пробках. У нас уменьшается жизнь! - подытожил автор вычислений.Напомним, власти Ростова обещают сдать мост на Малиновского в декабре этого года. Уже летом будут готовы подъезды к переправе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещенские морозы до минус 16 градусов: резкое похолодание ждет Ростов-на-Дону в ближайшие дниСиноптики рассказали, стоит ли ожидать осадков на Крещение в Ростове-на-Дону (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!