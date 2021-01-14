В Элисте бойцы подразделения спецназа Росгвардии задержали нескольких сотрудников станции по борьбе с болезнями животных Яшкульского района и республиканского управления ветеринарии.Следователи считают, что чиновники брали взятки от ростовского предпринимателя с весны 2018 года. Задержанные выписывали фиктивные ветеринарные свидетельства. За два года ростовчанин передал им около 11 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе управления МВД по Республике Калмыкия.Полицейские возбудили несколько уголовных дел. Чиновников подозревают по статье о взятках в особо крупном размере. Следователи считают, что взятки они вымогали организованной группой. А в отношении ростовчанина правоохранители возбудили уголовное дело по статье о даче взятки.Свидетельства от ветеринарных структур обычно нужны для продажи или покупки животноводческой продукции.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что в Элисте суд признал виновным во взяточничестве бывшего сотрудника республиканского управления ФСИН. Обвинение считало, что работник тюремной системы брал деньги у поставщика товаров из Волгограда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Школьника похитили и приковали наручниками к решетке за то, что якобы кидал камнями по машинеВ Элисте двух мужчин будут судить за похищение человека (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.