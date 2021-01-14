Ростовская область по итогам прошлого года заняла шестое место в России по числу зарегистрированных преступлений. Всего в региона с января по ноябрь зафиксировали почти 57 тысяч нарушений закона, среди которых более 11 тысяч относятся к тяжким. Данные привели на портале правовой статистики.Согласно официальной информации, в донском регионе нераскрытыми остались 5633 тяжких преступлений. Сложной остается ситуация и с незаконным оборотом наркотиков. Так в нашей области за прошлый год правоохранители выявили чуть больше пяти тысяч случаев хранения и продажи наркотиков. Только в половине случаев материалы по ним были переданы в суд, а еще две тысячи числятся как нераскрытые.Особо тяжких преступлений в регионе за прошлый год случилось почти две с половиной тысячи. Однако большинство фактов остались нераскрытыми, виновные до сих пор не привлечены к ответственности.Между тем, среди регионов ЮФО Ростовская область имеет не самую худшую статистику. На первом месте по числу преступлений оказался Краснодарский край, где зафиксировали более 12 тысяч нарушений. На третьем месте Волгоградская область.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове-на-Дону пассажир без маски прострелил дверь в автобусе, когда водитель отказался его везтиО буднях городского транспорта рассказал директор профильного департамента Христофор Ермашов (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!