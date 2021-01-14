На территории мебельной фабрики в Волгодонске, которая расположена на Цимлянском шоссе, 45 Б, произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здания 60 человек. Об этом сообщает областной главк МЧС России.Огонь вспыхнул на площади 30 квадратных метров.- Сообщение о пожаре поступило в 14:00.На место произошедшего незамедлительно отправилась бригада спасателей. Им удалось локализовать выгорание в 14:30, а в 14:37 полностью ликвидировать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.На месте работали 21 человек и 5 единиц техники.Во время пожара никто не пострадал.Напомним, на днях в донской столице сгорели несколько торговых ларьков общей площадью около 90 квадратных метров, огонь тушили почти 40 спасателей. В результате произошедшего пострадали два человека, еще один получил травмы, несовместимые с жизнью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПенсионер скончался при пожаре в частном доме в Ростовской областиПричина — неосторожное обращение с огнем (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!