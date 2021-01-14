Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ, который продлевает ограничения, касающиеся заведений общепита.Донские кафе и рестораны по-прежнему будут работать по тому же графику, который был установлен на период с 25 декабря по 14 января. Как и в предыдущие две недели, посетители смогут посещать эти заведения с 7:00 до 22:00, согласно санитарно-противоэпидемическим ограничениям. А далее еду можно будет только заказать на дом или брать на вынос.- Также сохранены ранее действовавшие требования по минимальной площади помещения на каждого гостя и по максимальному числу гостей, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Отменено лишь одно правило - теперь гостям не нужно будет предъявлять свежие результаты теста на коронавирус. Вместе с тем, новая редакция постановления №272 теперь не содержит условия об обязательном предъявлении гостями свежих результатов такого теста.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОграничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 14 октября 2020: что изменится.Мы выяснили, какие ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 14 октября 2020 ждут жителей донской столицы.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!