В донском регионе в ближайшие несколько суток ожидается резкое ухудшение погодных условий.Как сообщили в региональном гидрометцентре, 15 января в Ростовской области начнется снегопад, который будет идти вплоть до 18 января, местами даже очень сильный. На некоторых дорогах даже появятся снежные заносы. А утром и днем возможно налипание мокрого снега на линиях электропередач.- 16-18 января в отдельных районах усиление ветра - до 15-18 метров в секунду и метель. Ухудшение видимости в осадках до одного-двух километров, а в метель - до 500-900 метров, - говорится в тексте сообщения.Автомобилистам посоветовали быть очень внимательными и аккуратными на дороге.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещенские морозы до минус 16 градусов: резкое похолодание ждет Ростов-на-Дону в ближайшие дни.Синоптики рассказали, стоит ли ожидать осадков на Крещение в Ростове-на-Дону.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!