В Ростовской области начали активную подготовку к грядущей массовой вакцинации от коронавируса.Уже сейчас идет работа для открытия дополнительных прививочных пунктов. Об этом в своем аккаунте Инстаграм сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В регион совсем скоро доставят новую масштабную партию вакцины, чтобы все желающие смогли сделать такую желанную и долгожданную прививку.- Мне доложили, что по всей области сейчас оборудуются дополнительные прививочные пункты для этого. Поручил держать вопрос на контроле, - написал глава региона в социальной сети.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМассовая вакцинация от коронавируса в Ростове-на-Дону 2021: когда ждать.В донском правительстве рассказали, когда пройдет массовая вакцинация от коронавируса в Ростове-на-Дону 2021.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!