В донской столице после затяжных дождей размыло грунт в самом центре города.Инцидент произошел в четверг, 14 января, на улице Советской в районе дома № 57, вблизи парка Вити Черевичкина. В этом месте совсем недавно было спилено старое дерево, есть вероятность того, что корни растения попросту сгнили, а сильно потяжелевший грунт после затяжных дождей провалился под землю и, кроме того, еще и унес за собой тротуарную плитку. Провал простирается примерно на четыре квадратных метра.Ростовчане, проходившие мимо, сфотографировали последствия произошедшего на телефон, а затем опубликовали снимки в одном из городских пабликов соцсети.- Будьте осторожны, не упадите под Ростов, - предупредили горожан фоловеры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа улице Руднева в Ростове провалился асфальт.Яма образовалась на том месте, где рабочие недавно положили «заплатку».АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!