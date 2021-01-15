Футбольный клуб \\"Ростов\\" приступил к первым тренировкам в солнечной Испании. На запад команда отправилась готовиться к предстоящему возобновлению российского чемпионата. Сборы проходят на специализированной базе, где игроки, тренеры и обслуживающий персонал клуба пробудут до 18 февраля.Клуб держит болельщиков в курсе ситуации на сборах: сейчас стали появляться фотографии с первых тренировок. Команда почти в полном составе. В холодной России остался только Данил Глебов, который получил травму в период новогоднего отпуска.Интересно, что вместе с футболистами тренируется и главный тренер Валерий Карпин. Наставник разминается наравне с молодыми спортсменами. На официальных страницах клуба появилось видео, подтверждающее, что Карпин - в отличной физической форме. Болельщики восхитились подготовкой тренера.- Так ему же за 50! Пойду хоть пару раз отожмусь... - сетует подписчик.- Георгич в отличной форме! Так держать! - написала девушка-фанат.Стоит отметить, что в этом году Валерию Георгиевичу исполнится 52 года. В сети показали и японского игрока Кенто Хащимото, появления которого фанаты долго ждали. Он несколько месяцев не выходил на поле, так как получил серьезную травму. Также на сборы поехал Павел Мамаев, который перенес операцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФК «Ростов» начал тренировки в ИспанииПервый матч с участием «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!